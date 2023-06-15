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جرام الذهب عيار 24 بسعر 233.05 ريال

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.05، أي ما يعادل نحو 62.15 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.63 ريال، أي ما يعادل 56.97 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.92 ريال، 54.38 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.79 ريال، 46.61 دولار.

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