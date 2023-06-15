أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بمعظم المناطق إيطاليا تودع برلسكوني بالدموع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030 ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.05، أي ما يعادل نحو 62.15 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.63 ريال، أي ما يعادل 56.97 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.92 ريال، 54.38 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.79 ريال، 46.61 دولار.