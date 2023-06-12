انخفاض أسعار النفط وبرنت بـ 74 دولاراً للبرميل

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الجلسة الماضية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.50 دولار للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.93 دولار للبرميل.
وسجل الخامان ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في يوليو.