جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج اليوم.. بداية دخول الصيف فلكيًا بأطول نهار وأقصر ليل انخفاض خسائر “بروج للتأمين” 70% وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات ذوبان أنهار الهملايا الجليدية بسرعة غير مسبوقة وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في الحج 911: الرد على المكالمات آليًّا خلال ثانيتين
أعلنت شركة “بروج للتأمين التعاوني” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).
وكشفت بروج للتأمين، في بيان لها على “تداول”، عن انخفاض الخسائر بنسبة 70% خلال الربع الأول 2023.
وبالأمس، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على ارتفاع بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 11431 نقطة، وبتداولات بلغت 5.693 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول”، 233.731 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.847 تريليون ريال.
ارتفعت أسهم 120 شركة، فيما انخفضت أسهم 82 شركة، من أصل 226 شركة مدرجة في سوق الأسهم.
وكانت أسهم شركات، جمجوم فارما، والعربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضا.
وانخفض مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 4.3 % ليصل إلى مستوى 26967 نقطة، وبتداولات بلغت 52.785 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.510 مليون سهم، وبقيمة سوقية 68.315 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 36 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة، من أصل 61 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.1 % عند سعر التسوية 1507، وانخفض مؤشر الصكوك والسندات بنسبة 0.1 % عند النقطة 938.68.