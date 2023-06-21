انخفاض خسائر “بروج للتأمين” 70%

أعلنت شركة “بروج للتأمين التعاوني” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).

خسائر بروج للتأمين

وكشفت بروج للتأمين، في بيان لها على “تداول”، عن انخفاض الخسائر بنسبة 70% خلال الربع الأول 2023.

ارتفاع سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على ارتفاع بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 11431 نقطة، وبتداولات بلغت 5.693 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول”، 233.731 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.847 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 120 شركة

ارتفعت أسهم 120 شركة، فيما انخفضت أسهم 82 شركة، من أصل 226 شركة مدرجة في سوق الأسهم.

وكانت أسهم شركات، جمجوم فارما، والعربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضا.

مؤشر السوق الموازية نمو

وانخفض مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 4.3 % ليصل إلى مستوى 26967 نقطة، وبتداولات بلغت 52.785 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.510 مليون سهم، وبقيمة سوقية 68.315 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 36 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة، من أصل 61 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.1 % عند سعر التسوية 1507، وانخفض مؤشر الصكوك والسندات بنسبة 0.1 % عند النقطة 938.68.