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أسعار الذهب اليوم الجمعة

انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 يسجل 202.34 ريال

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 يسجل 202.34 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهد سعر الذهب، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في السوق السعودي، مقارنة بالأيام الماضية، وفقًا لآخر تحديثات سعر الذهب اليوم في السعودية.

 

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أسعار الذهب سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 تراجعًا طفيفًا بقيمة ريال ونصف في سعر الجرام حيث بلغ سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 بعد الانخفاض 231.24 ريال سعودي.

سعر الذهب في السعودية عيار 21

كما شهد سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21 انخفاضًا كباقي الأعيرة ليسجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21 (202.34).

سعر جرام الذهب في السعودية

اختلف سعر الذهب في السعودية اليوم عن سعر الذهب المتداول على الموقع الرسمي حيث لا تشتمل الأسعار على قيمة المصنعية وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم مع المصنعية وفق الجدول التالي:

سعر سبيكة الذهب في السعودية

ومن أكثر الأسئلة الشائعة خلال هذه الأيام بشأن أسعار الذهب في السعودية، ما يخص أسعار السبائك، إذ سجلت أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24.

وفيما يلي تفاصيل بشأن أعيرة وأسعار سبائك الذهب في السعودية بالجرامات:

 

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