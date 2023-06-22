Icon

3500 كشاف وجوال يشاركون في مسح مشعري منى وعرفات Icon اتهامات روسية لكييف بقصف جسر القرم وأوكرانيا تتوعد بالمزيد Icon سبب تأخر انضمام ويليام كارفاليو للنصر Icon جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج Icon الأخضر للناشئين يعبر الصين بثلاثية Icon تفاصيل عقد غوندوغان مع برشلونة Icon رئيس أوكرانيا: روسيا تخطط لضرب محطة زابوريجيا النووية Icon 5 نصائح من المرور قبل السفر بالمركبة في رحلات طويلة Icon وزير الداخلية يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة Icon حج 1444.. إدارة أكبر تجمع بشري في العالم باحترافية وامتياز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
أسعار الذهب اليوم الخميس

انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 يسجل 203.29 ريالات

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 يسجل 203.29 ريالات

مواضيع ذات علاقة

سعر الذهب اليوم في السعودية، تحرك نحو الهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وفقًا لآخر تحديثات الصفحة الرسمية لـ سعر الذهب اليوم في السعودية.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24، تراجعًا طفيفًا بقيمة ريال ونصف في سعر الجرام حيث بلغ سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 بعد الانخفاض 232.33 ريالاً سعوديًا.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ شركة التصنيع الوطنية في مختلف التخصصات

وظائف بـ شركة التصنيع الوطنية في مختلف التخصصات

تفاصيل اتفاق الهلال مع كوليبالي

تفاصيل اتفاق الهلال مع كوليبالي

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

هبوط سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس
هبوط سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس

تبع سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21، اتجاه الانخفاض كباقي الأعيرة ليسجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21 (203.29).

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم مع المصنعية

اختلف سعر الذهب في السعودية اليوم عن سعر الذهب المتداول على الموقع الرسمي حيث لا تشتمل الأسعار على قيمة المصنعية وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم مع المصنعية وفق الجدول التالي:

سعر الذهب في السعودية اليوم مع المصنعية عيار 22 249.17  ريالاً لـ سعر جرام الذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم مع المصنعية عيار 21 239.88 ريالاً لـ سعر جرام الذهب
أسعار الذهب في السعودية اليوم مع المصنعية عيار 18 233.49 ريالاً لـ سعر جرام الذهب

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم في السعودية
أسعار الذهب سعر الذهب اليوم في السعودية

وكثُر التساؤل حول سعر الذهب المستعمل اليوم في السعودية عبر محركات البحث، ونستعرضه لكم كالتالي:

سعر الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 22 207.97  ريالات لـ سعر جرام الذهب
أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 18 169.25 ريالاً لـ سعر جرام الذهب

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21

ومن أكثر الأعيرة المتداولة في المملكة في الذهب المستعمل هو عيار 21، وسجل سعر الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21 (198.29) ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

تراجع كذلك سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، حيث وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2044.50 ريال سعودي لعيار 22، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية لعيار 24 (2230.37) ريالًا.

سعر جنيه الذهب السعودي عيار 21

فيما يخص سعر جنيه الذهب السعودي عيار 21 فقد سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21  (1951.57).

سعر الذهب عالمياً

وعالميًا، قلص سعر الذهب خسائره مساء أمس الأربعاء، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكى، إلا أن ارتفاع عوائد ‏السندات بعد شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالكونجرس، أبقى ‏المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.‏

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولارًا للأوقية بحلول الساعة ‏‏1832 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض 0.9% في وقت سابق. وانخفضت العقود ‏الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.9 دولارًا عند التسوية.‏

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم