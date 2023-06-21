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عيار 22 سعر 214.07 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

انخفاض أسعار الذهب

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.54 ريال، 62.28 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.07 ريال، 57.09 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.34 ريال، 54.49 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.24 ريال، 46.71 دولار.

الذهب والبورصة العالمية

واستهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تعاملاتها بانخفاض طفيف عن إغلاق سعر الذهب أمس الثلاثاء، بعد أن شهدت التداولات تقلبات مع ختام التداولات، وتأثرت أسعار الذهب بالهبوط الذي شهدته أونصة الذهب بالبورصة العالمية.

 

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