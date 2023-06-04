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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.74 ريال، أي ما يعادل نحو 62.60 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.18 ريال، أي ما يعادل نحو 58.35 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.40 ريال، أي ما يعادل 54.77 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.06 ريال،  أي ما يعادل نحو 46.95 دولار.

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