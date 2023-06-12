انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

الذهب عيار 21

وسجل الجرام من عيار 21 (206.24) ريال، مقارنة مع نحو (206.77) بإغلاق يوم أمس الأحد.

الذهب عيار 24

ووصل سعر الجرام عيار 24 نحو (235.71) ريال، وعيار 22 نحو (216.06) ريال، وعيار 18 نحو (176.78) ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,979.93) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,074.21) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,262.78) ريال.

سعر سبيكة الذهب

وبلغ سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,225.67) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,423.06) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,813.11) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,950.28) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,853.42) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (237,355.68) ريال.