مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات نزاهة: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في قضايا فساد أمطار متفاوتة ورياح نشطة بعدة مناطق سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق مطعم يمنع رواده من وضع العطور أعداد الحجاج تعود لوضعها المعتاد قبل جائحة كورونا زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جنوب إفريقيا اللواء الشهري يتفقد سير العمل بوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي تصرف وزير عراقي مع رجل ستيني يثير الجدل
شهدت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.71 ريال، 62.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.06 ريال، 57.62 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.24 ريال، 55.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.78 ريال، 47.14 دولار.
يشار إلى أن أسعار الذهب قد تأثرت كثيرا عقب قرار احتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت سعر الفائدة، عند مستوياتها الحالية في نطاق 5 و5.25 % للمرة الأولى منذ يناير 2022، وبعد 10 زيادات متتالية في معدلات الفائدة منذ مارس 2022، وهو ما أثر على أسعار الذهب بشكل كبير.
كما تسببت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، في إرباك سوق الذهب حيث أعلن عن عزمه رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري 2023 وتوقع تراجع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال العام المقبل.