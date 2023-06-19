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الذهب عيار 24 بسعر 235.71 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

أسعار الذهب في المملكة

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.71 ريال، 62.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.06 ريال، 57.62 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.24 ريال، 55.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.78 ريال، 47.14 دولار.

أسعار الذهب والاحتياطي الفيدرالي

يشار إلى أن أسعار الذهب قد تأثرت كثيرا عقب قرار احتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت سعر الفائدة، عند مستوياتها الحالية في نطاق 5 و5.25 % للمرة الأولى منذ يناير 2022، وبعد 10 زيادات متتالية في معدلات الفائدة منذ مارس 2022، وهو ما أثر على أسعار الذهب بشكل كبير.

كما تسببت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، في إرباك سوق الذهب حيث أعلن عن عزمه رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري 2023 وتوقع تراجع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال العام المقبل.

 

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