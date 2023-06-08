انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ205 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.62، أي ما يعادل نحو 62.57 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.07 ريال، أي ما يعادل نحو 57.35 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.29 ريال، أي ما يعادل نحو 54.74 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.97 ريال، أي ما يعادل نحو 46.92 دولار.