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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.43، أي ما يعادل نحو 63.05 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.73 ريال، أي ما يعادل نحو 57.79 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.88 ريال، أي ما يعادل نحو 55.17 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.32 ريال، أي ما يعادل نحو 47.29 دولار.

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