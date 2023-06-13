انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وصول أكثر من نصف مليون حاج للمدينة المنورة أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق العثور على 4 كواكب أقزام غازية جبل أحد شاهد السيرة النبوية وأبرز معالم الجزيرة العربية سقوط حارس بقصر الإليزيه مغشيًّا عليه وماكرون يتجاهله إسعاف ستيني تعرض لنوبة قلبية في المسجد النبوي ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو ترامب يستعد للمثول أمام المحكمة بدون محامٍ وسط أجواء خطيرة
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.43، أي ما يعادل نحو 63.05 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.73 ريال، أي ما يعادل نحو 57.79 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.88 ريال، أي ما يعادل نحو 55.17 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.32 ريال، أي ما يعادل نحو 47.29 دولار.