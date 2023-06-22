انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.93 ريال، 62.12 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.52 ريال، 56.94 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.82 ريال، 54.35 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.70 ريال، 46.59 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

على المستوى العالمي، قلصت أسعار الذهب خسائره مساء أمس الأربعاء، مدعومًا بتراجع الدولار إلا أن ارتفاع عوائد ‏السندات بعد شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالكونجرس أبقى ‏المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.‏

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1832 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 0.9% في وقت سابق. وانخفضت العقود ‏الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.9 دولار عند التسوية.‏

أسعار الفضة عالمياً

فيما تراجعت الفضة في السوق الفورية 1.6% إلى 22.81 دولار للأوقية بينما تراجع ‏البلاتين 1.5% إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة ‏أشهر. وخسر البلاديوم 2.3% مسجلاً 1347.89 دولار.‏

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول ‏مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.‏

وانخفض مؤشر الدولار 0.5% بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة ‏لحائزي العملات الأخرى.‏