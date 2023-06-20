Icon

وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي Icon العلاقات التجارية بين السعودية وفرنسا تشهد نموًّا بنسبة 74% Icon فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض Icon الربيعة: وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج Icon عرفات سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم Icon انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات Icon سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات Icon دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين Icon ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً Icon توضيح من حساب المواطن بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
الذهب عيار 24 بسعر 234.98 ريال

انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

انخفاض أسعار الذهب

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.98 ريال، أي ما يعادل نحو 62.66 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.40 ريال، أي ما يعادل نحو 57.44 دولار.

قد يهمّك أيضاً
إيلون ماسك يعين طفلًا عبقريًّا في شركة سبيس إكس

إيلون ماسك يعين طفلًا عبقريًّا في شركة سبيس إكس

90 طائرة على متنها ضيوف الرحمن تصل إلى جدة اليوم

90 طائرة على متنها ضيوف الرحمن تصل إلى جدة اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.61 ريال، أي ما يعادل 54.83 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.24 ريال، أي ما يعادل 47.00 دولار.

سعر الذهب عالمياً

هبط سعر الذهب العالمي لمستويات دون 1950 دولار للأوقية، في آخر تحديث لسعر الذهب عالميا بالدولار، قبيل نشر هذا التقرير.

وتراوح المدى اليومي لتداول الذهب عالميًا بين 1945 دولارا للأوقية، و1954 دولارا في آخر 24 ساعة.

وكان سوق الذهب مستقرًا في يونيو حتى نشر التقرير، حيث تم تداوله بين 1940 دولارًا وأقل بقليل من 2000 دولار للأوقية. لكن المحللين يحذرون من أنه بعد أسابيع من حركة الأسعار الجانبية، أصبح الذهب جاهزًا لتحركات كبيرة وأكثر أهمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم