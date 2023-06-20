انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

انخفاض أسعار الذهب

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.98 ريال، أي ما يعادل نحو 62.66 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.40 ريال، أي ما يعادل نحو 57.44 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.61 ريال، أي ما يعادل 54.83 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.24 ريال، أي ما يعادل 47.00 دولار.

سعر الذهب عالمياً

هبط سعر الذهب العالمي لمستويات دون 1950 دولار للأوقية، في آخر تحديث لسعر الذهب عالميا بالدولار، قبيل نشر هذا التقرير.

وتراوح المدى اليومي لتداول الذهب عالميًا بين 1945 دولارا للأوقية، و1954 دولارا في آخر 24 ساعة.

وكان سوق الذهب مستقرًا في يونيو حتى نشر التقرير، حيث تم تداوله بين 1940 دولارًا وأقل بقليل من 2000 دولار للأوقية. لكن المحللين يحذرون من أنه بعد أسابيع من حركة الأسعار الجانبية، أصبح الذهب جاهزًا لتحركات كبيرة وأكثر أهمية.