انخفاض نسبة الأدوية المخالفة 50% خلال موسم الحج

تفقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مواقع عمل فرق التفتيش التابعة للهيئة المشاركة في أعمال الرقابة والتفتيش لبعثات الحج لموسم 1444هـ.

وأشرف رئيس “الغذاء والدواء” على سير الخطة التشغيلية للهيئة في موسم الحج وذلك في المقر الموسمي بالمجمع الحكومي بمكة المكرمة، كما اطلع على سير العمل في مقر الهيئة وصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

دعم سنوي

وقدم الجضعي شكره للقيادة الرشيدة على ما تمنحه من دعم سنوي ومستمر للجهات الحكومية ولكل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن الساعين لتسهيل وتيسير رحلة الحاج من خلال تسخير كل الإمكانات لخدمته، مؤكدًا انخفاض واردات الأدوية المخالفة مع بعثات الحج هذا العام بنسبة 50%.

التزام المعايير

ولفت الانتباه إلى الالتزام العالي من الحجاج وبعثات الحج بالمعايير التي وضعتها الهيئة، مشيرًا إلى أن وجود عمل استباقي للهيئة قبل موسم الحج، خلال الأشهر الماضية، كان سببًا في ذلك، من خلال شرح ضوابط الأدوية المستوردة بحوزة حجاج بيت الله، ومكاتب شؤون الحجاج.

3 محاور

وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل هذا العام من خلال ثلاثة محاور رئيسة على خدمة الحجاج هي التفتيش على المنشآت الغذائية منها المصانع والمستودعات، إضافةً إلى مراقبة المنتجات الغذائية والدوائية التي تصل عبر منافذ المملكة والتأكد من سلامتها، لتقدم العديد من البرامج التوعوية للحجاج وللعاملين في المنشآت الغذائية بلغات عدة، إذ تم تدريب أكثر من 3000 عامل في هذه المنشآت بمكة المكرمة والمدينة المنورة”.

برامج الغذاء والدواء

يذكر أن “الهيئة” تشارك خلال هذا الموسم جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية من خلال برامج عدة، تتوزع بين برنامج التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية، وبرنامج الرقابة على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وبرنامج تقييم حالات التسمم أثناء أداء المشاعر، والبرامج التوعوية الخاصة بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية خلال موسم الحج وإجراء الدراسات الميدانية.