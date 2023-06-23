Icon

كايسيد ورئيس البرلمان البرتغالي يؤكدان: حرية الدين جوهر الإنسانية Icon روبن نيفيز أول صفقة لـ الهلال رسميًّا في الميركاتو الصيفي Icon وزارة الدفاع تكمل استعداداتها وجاهزيتها لخدمة الحجاج Icon الأهلي المصري في ورطة بسبب عمرو السولية Icon لقاء ودي يجمع ولي العهد والسيسي في فرنسا Icon أمريكية تعيش قصة مأساوية بعد ساعة واحدة من زفافها Icon جهود المرور لمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة Icon انخفاض نسبة الأدوية المخالفة 50% خلال موسم الحج Icon الإطاحة بـ 9 أشخاص لترويجهم 149 كيلو قات بالدائر Icon الشرطة الأمريكية تضع الأصفاد في يد طفلة عمرها 10 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع التزام الحجاج بمعايير هيئة الغذاء والدواء

انخفاض نسبة الأدوية المخالفة 50% خلال موسم الحج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
انخفاض نسبة الأدوية المخالفة 50% خلال موسم الحج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تفقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مواقع عمل فرق التفتيش التابعة للهيئة المشاركة في أعمال الرقابة والتفتيش لبعثات الحج لموسم 1444هـ.

وأشرف رئيس “الغذاء والدواء” على سير الخطة التشغيلية للهيئة في موسم الحج وذلك في المقر الموسمي بالمجمع الحكومي بمكة المكرمة، كما اطلع على سير العمل في مقر الهيئة وصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

قد يهمّك أيضاً
مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك

مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك

49 موقعًا للرد على استفسارات ضيوف الرحمن

49 موقعًا للرد على استفسارات ضيوف الرحمن

دعم سنوي

وقدم الجضعي شكره للقيادة الرشيدة على ما تمنحه من دعم سنوي ومستمر للجهات الحكومية ولكل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن الساعين لتسهيل وتيسير رحلة الحاج من خلال تسخير كل الإمكانات لخدمته، مؤكدًا انخفاض واردات الأدوية المخالفة مع بعثات الحج هذا العام بنسبة 50%.

التزام المعايير

ولفت الانتباه إلى الالتزام العالي من الحجاج وبعثات الحج بالمعايير التي وضعتها الهيئة، مشيرًا إلى أن وجود عمل استباقي للهيئة قبل موسم الحج، خلال الأشهر الماضية، كان سببًا في ذلك، من خلال شرح ضوابط الأدوية المستوردة بحوزة حجاج بيت الله، ومكاتب شؤون الحجاج.

3 محاور

وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل هذا العام من خلال ثلاثة محاور رئيسة على خدمة الحجاج هي التفتيش على المنشآت الغذائية منها المصانع والمستودعات، إضافةً إلى مراقبة المنتجات الغذائية والدوائية التي تصل عبر منافذ المملكة والتأكد من سلامتها، لتقدم العديد من البرامج التوعوية للحجاج وللعاملين في المنشآت الغذائية بلغات عدة، إذ تم تدريب أكثر من 3000 عامل في هذه المنشآت بمكة المكرمة والمدينة المنورة”.

برامج الغذاء والدواء

يذكر أن “الهيئة” تشارك خلال هذا الموسم جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية من خلال برامج عدة، تتوزع بين برنامج التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية، وبرنامج الرقابة على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وبرنامج تقييم حالات التسمم أثناء أداء المشاعر، والبرامج التوعوية الخاصة بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية خلال موسم الحج وإجراء الدراسات الميدانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم