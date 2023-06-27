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يحاول الدفاع المدني السيطرة على الحريق

اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان بالإمارات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان بالإمارات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام إماراتية عن اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان1 في الإمارات.

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حريق عجمان

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق.

ووثق مقطع فيديو، تصاعد ألسنة اللهب، وأعمدة الدخان من أحد الأبراج في عجمان، فيما هرعت فرق الإطفاء لمباشرة الحريق.

وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث حتى تسيطر على الحريق، وللحيلولة دون انتقال الحريق إلى الأبراج الأخرى.

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