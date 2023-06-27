اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان بالإمارات

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كشفت وسائل إعلام إماراتية عن اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان1 في الإمارات.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق.
ووثق مقطع فيديو، تصاعد ألسنة اللهب، وأعمدة الدخان من أحد الأبراج في عجمان، فيما هرعت فرق الإطفاء لمباشرة الحريق.
وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث حتى تسيطر على الحريق، وللحيلولة دون انتقال الحريق إلى الأبراج الأخرى.