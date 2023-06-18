انسيابية الحشود بالمسجد النبوي تعكس التنسيق والتكامل بين الجهات

يلفت نظر الزائر للمسجد النبوي انسيابية حركة الحشود البشرية في الدخول والخروج من المسجد النبوي على مدار الساعة، في مكان يقصده ملايين الزوار والمصلين وضيوف الرحمن على طوال العام، وبكثافات عالية خلال الصلوات الخمس، وفي مواقع الزيارة والدخول للروضة الشريفة.

التنسيق والتكامل

واس رصدت أعمال وجهود وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة الحشود والتفويج وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية في تنفيذ خطة موسم الحج المعتمدة من قبل مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية، ويقوم على تنفيذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسـر وسهولة. كما وثقت وجود المراقبين على امتداد الممرات عند دخول ضيوف الرحمن والمصلين لساحات المسجد النبوي؛ لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه ثم للساحات الخارجية ثم الساحات الغربية الجديدة، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ؛ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.

جودة الخدمات

في وقت سابق، اطمأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على سير جودة الخدمات المقدمة للحجاج القاصدين للمسجد النبوي، وحث قيادات الوكالة بضرورة تعظيم بمحورية الضيف في تقديم الخدمات وإثراء تجربته الميدانية في جميع الوكالات، فضلًا عن تعضيد الخطط التشغيلية المرسومة لموسم الحج وفق إطارات الحوكمة وقياس الأثر في إطار حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا (من الوصول إلى الحصول) في المسجد النبوي وإثراء تجربتهم.

نجاحات كبرى

وأكد الشيخ السديس أن المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية لموسم الحج في المسجد النبوي حققت نجاحات كبرى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي قبيل أداء مناسك الحج، حيث وفرت الرئاسة لهم جميع سُبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، وتهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.