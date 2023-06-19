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استئناف فتح سفارتي البلدين اعتبارًا من اليوم

انطلاقًا من اتفاق العلا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
انطلاقًا من اتفاق العلا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإمارات وقطر، اليوم الاثنين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، انطلاقًا من اتفاق العلا.

ومن المقرر استئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم، وذلك انطلاقًا من اتفاق العلا، وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية.

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وأكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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