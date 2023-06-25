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بطاقة استيعابية 72 ألف حاج في الساعة

انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة، الذي يستعد لنقل أكثر من 72 ألف حاج، خلال الساعة الواحدة.

مسار رحلة القطار

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة والحكومية بالخطوط الحديدية خالد الفرحان في حديثه لـ “العربية” أن انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لحج 1444 هـ ، تعد الرحلة الأولى في الحركة ( أ ) والتي ستنتقل بين المحطات العادية، يليها الحركة (ب) والتي ستنقل الحجاج بين محطة منى إلى عرفات، ثم الحركة (ج) والتي ستنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، لينتقل بعدها الحجاج من مزدلفة إلى منى، ومن ثم تتوالى الحركات في الأماكن الخاصة للمشاعر المقدسة، إلى أن تنتهي بالعودة إلى موقعها من جديد.

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الطاقة الاستيعابية

وأضاف الفرحان أن الطاقة الاستيعابية تبلغ 3 آلاف راكب للقطار الواحد، في حين يستطيع القطار نقل أكثر من 72 ألف حاج خلال الساعة الواحدة.

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