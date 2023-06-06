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خلال الفترة من 7 إلى 14 يونيو الجاري

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مندوبية الاتحاد الأوروبي في الرياض، بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء وشركة Arabia Pictures Entertainment، عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من7 إلى 14 يونيو الجاري، هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى.

16 فيلمًا

يشارك بالدورة الثانية من المهرجان 16 فيلمًا أوروبيًّا من 16 دولة أوروبية مختلفة، هي: النمسا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.

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وتتضمن مجموعة الأفلام التي سيتم عرضها بالمهرجان عددًا من الأفلام المتنوعة والحاصلة على جوائز هامة في الأعوام الأخيرة، وسيكون جميعها مترجمًا للغة العربية، ومنها فيلم “The quiet girl” المرشح لجائزة الأوسكار، وفيلم “I am Zlatan” للمخرج يينس سوجرين، والذي يتناول قصة صعود لاعب الكرة الشهير زلاتان إبراهيموفيتش، وفيلم “Sugar And Stars” الذي سيشهد عرضه الأول في الدول العربية من خلال مهرجان الأفلام الأوروبية.

المشهد الثقافي

من جانبه عبر باتريك سيمنويه، سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية، عن سعادة الاتحاد الأوروبي باستضافة مهرجان الأفلام الأوروبية في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، مؤكدًا على حرص الاتحاد واهتمامه بأن يكون جزءًا من المشهد الثقافي المتنامي بالمملكة، ذلك من خلال الفعاليات الثقافية المختلفة التي تعزز التبادل الثقافي بين الدول الأوروبية والشعب السعودي، والتي يعتبرها الاتحاد من أهم ركائز شراكته الإستراتيجية مع منطقة الخليج.

كما أكد عبدالإله الأحمري، مؤسس ورئيس شركة Arabia Pictures Entertainment، على فخره بتنظيم الشركة للمهرجان للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه تم توفير كافة الإمكانيات التي تسهم في خروج الدورة في أفضل صورة ممكنة وتلبي متطلبات جمهور السينما في المملكة والمحب للاطلاع على كافة المدارس السينمائية العالمية.

سيعمل المهرجان أيضًا على تعزيز التواصل بين صانعي الأفلام الأوروبيين والسعوديين، من خلال عدة فعاليات وندوات جانبية تتضمن محادثات مفتوحة مع مجموعة من صانعي الأفلام، ومن أبرز ضيوف هذه الندوات المخرج البرتغالي نونو بياتو، والمخرج الفرنسي سباستيان تولراد، والمخرجة الإسبانية إيزابيل فيرنانديز، والممثلة زبيدة بولوت، بطلة فيلم الافتتاح “sisters apart”، والتي تقدم أيضًا خلال المهرجان ندوة مفتوحة حول العلاقة بين الممثلين والوكلاء الفنيين.

عروض متنوعة

ويتعاون المهرجان للعام الثاني على التوالي مع سينما فوكس، التي تستضيف حفل افتتاح الدورة الثانية، وسيقام فيها العديد من الفعاليات وعروض الأفلام، والتي ترعى الحدث بجانب معهد كامو، ومعهد جوته، ومنظمة التحالف الفرنسي، بالإضافة إلى سفارات فرنسا وهولندا والبرتغال.

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