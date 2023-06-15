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السيتي يحل ضيفًا على بيرنلي

انطلاق الدوري الإنجليزي 11 أغسطس

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
انطلاق الدوري الإنجليزي 11 أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن الأجندة الكاملة لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحل ضيفًا على بيرنلي الصاعد حديثًا من الدرجة الثانية.

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وستكون هذه المواجهة بين المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا وأحد تلاميذه، فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، وقائد السيتيزنز السابق.

بيب غوارديولا
غوارديولا – المصدر @ManCity

وفي اليوم التالي، سيلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست، بورنموث مع وست هام يونايتد، ويُلاقي برايتون فريق لوتون، إيفرتون أمام فولهام، شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا.

وستشهد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، قمة مبكرة بين تشيلسي وضيفه ليفربول يوم 13 أغسطس، فيما سيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد ضد توتنهام.

وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم 14 أغسطس بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون، في ملعب أولد ترافورد.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أن منافسات الموسم الجديد للبريميرليج تختتم بإقامة الجولة الـ38 يوم 19 مايو 2024.

الدوري الإنجليزي
مواعيد الجولة الأولى – المصدر @premierleague

مانشستر سيتي البطل

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بلقب البريميرليج الموسم الرياضي المنصرم، بعد منافسة قوية مع آرسنال، لم تُحسم سوى في الجولات الأخيرة.

كأس البريميرليج
كأس البطولة – المصدر @premierleague

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