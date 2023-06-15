انطلاق الدوري الإنجليزي 11 أغسطس

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن الأجندة الكاملة لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحل ضيفًا على بيرنلي الصاعد حديثًا من الدرجة الثانية.

وستكون هذه المواجهة بين المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا وأحد تلاميذه، فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، وقائد السيتيزنز السابق.

وفي اليوم التالي، سيلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست، بورنموث مع وست هام يونايتد، ويُلاقي برايتون فريق لوتون، إيفرتون أمام فولهام، شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا.

وستشهد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، قمة مبكرة بين تشيلسي وضيفه ليفربول يوم 13 أغسطس، فيما سيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد ضد توتنهام.

وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم 14 أغسطس بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون، في ملعب أولد ترافورد.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أن منافسات الموسم الجديد للبريميرليج تختتم بإقامة الجولة الـ38 يوم 19 مايو 2024.

مانشستر سيتي البطل

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بلقب البريميرليج الموسم الرياضي المنصرم، بعد منافسة قوية مع آرسنال، لم تُحسم سوى في الجولات الأخيرة.