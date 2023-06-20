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بهدف تقديم خدمات إعلامية متطورة للإعلاميين والزوار

انطلاق النسخة الثانية من واحة الإعلام بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
انطلاق النسخة الثانية من واحة الإعلام بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى
المواطن - واس

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انطلقت اليوم، النسخة الثانية من “واحة الإعلام”، بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تستمر إلى 4 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 22 يونيو 2023م، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

وتعد الواحة إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام التي أطلقها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية لتحقيق مزيد من الإبداع والابتكار في التغطيات الإعلامية، التي تواكب الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى التي تشهدها المملكة.

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الهدف من واحة الإعلام

وتستهدف “واحة الإعلام” تقديم خدمات إعلامية متطورة للإعلاميين والزوار، إذ يستفيد منها 50 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية وعالمية، وما يزيد عن 200 صحفي وإعلامي محلي ودولي، تمكنهم الواحة من الاطلاع على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يشارك في ندوة الحج الكبرى حوالي 80 دولة، وأكثر من 12 وزيرًا، والعديد من القطاعات والمؤسسات الإعلامية، بحضور متوقع لأكثر من 2000 زائر.

وتقام “واحة الإعلام” لموسم الحج هذا العام بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

معرض بمشاركة 11 جهة حكومية وخاصة

وتضم “واحة الإعلام” معرضًا تشارك فيه 11 جهة حكومية وخاصة، يروي أبرز الإنجازات المقدمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ومشاريعهما المستقبلية في المشاعر المقدسة، من خلال خدمات تقنية متطورة، وشاشات عرض، بمشاركة وزارة الداخلية، وهيئة تطوير مدينة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة التراث، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ونسك، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتحتوي “واحة الإعلام” على مساحة تتسع لـ 30 إعلاميًا، تمكنهم من أداء أعمال التحرير والنشر الإعلامي،بالإضافة إلى استوديوهات تلفزيونية، وشاشة عرض رئيسة، إلى جانب 10 شاشات أخرى جانبية، يتم من خلالها نقل أعمال ندوة الحج الكبرى، ولقطات للتحول الكبير الذي تشهده الخدمات التقنية واللوجستية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى معارض للجهات المشاركة، التي تسعى لتقديم العديد من الخدمات الإعلامية لوسائل الإعلام والإعلاميين، كما تمكن الواحة زائريها من الإعلاميين والصحفيين من مختلف أنحاء العالم من الاستفادة من خدمات المركز الإعلامي الافتراضي للحج VPC، من خلال فريق متخصص يقوم بشرح خصائص المنصة والخدمات الإعلامية التي تقدمها للصحفيين والإعلاميين المسجلين بها.

ويستفيد من منصة VPC أكثر من 900 إعلامي وإعلامية مسجلين فيها، يمثلون مختلف وكالات الأنباء والقنوات والصحف المحلية والدولية، ويحصلون على الخدمات الإعلامية الإلكترونية التي توفرها المنصة، ومنها الأخبار والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقالات، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الصحفية افتراضيًا، وتحقيق الطلبات الإعلامية الخاصة؛ مثل إجراء لقاء مع مسؤول، والإحصائيات والأرقام والبيانات والمعلومات المحددة.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من واحة الإعلام أقيمت بالتزامن مع القمة العربية 32 في مدينة جدة خلال الفترة 18 إلى 19 مايو 2023م.

 

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