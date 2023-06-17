انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان جماهير الاتحاد تطلب محمد صلاح احتراق مركبتين جراء حريق في ارتداد محل تجاري بالرياض بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران أهم خطوة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بنجلاديش
انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في العاصمة الألمانية برلين قبل قليل وذلك على الملعب الأولمبي.
وتشهد الدورة، مشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي، يمثلون 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ونشر الحساب الرسمي لـ قناة ” الإخبارية” مقطع فيديو للوفود المشاركة وهي تبدأ في الدخول إلى الملعب حاملة أعلام البلاد المشاركة.
ويحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية حفل افتتاح الدورة، حيث حرص على لقاء بعثة السعودية المشاركة في البطولة، وأعرب عن ثقته في قدرات اللاعبين المشاركين، لمواصلة تحقيق الإنجازات على مستوى الأولمبياد الخاص في هذا المحفل العالمي ورفع اسم المملكة عاليًا.
ويعد وفد المملكة المشارك في دورة برلين 2023، أكبر وفد رياضي في تاريخ المشاركات السعودية بهذه الدورة، حيث يشارك الرياضيون السعوديون في (15) لعبةً مختلفة، من خلال (85) رياضيًّا ورياضيةً في ألعاب (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، البوتشي، ألعاب القوى، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).
فيديو | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص #برلين
2023#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/2i35VSc9CC
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 17, 2023