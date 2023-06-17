انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في العاصمة الألمانية برلين قبل قليل وذلك على الملعب الأولمبي.

دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

وتشهد الدورة، مشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي، يمثلون 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة ” الإخبارية” مقطع فيديو للوفود المشاركة وهي تبدأ في الدخول إلى الملعب حاملة أعلام البلاد المشاركة.

ويحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية حفل افتتاح الدورة، حيث حرص على لقاء بعثة السعودية المشاركة في البطولة، وأعرب عن ثقته في قدرات اللاعبين المشاركين، لمواصلة تحقيق الإنجازات على مستوى الأولمبياد الخاص في هذا المحفل العالمي ورفع اسم المملكة عاليًا.

أكبر وفد رياضي

ويعد وفد المملكة المشارك في دورة برلين 2023، أكبر وفد رياضي في تاريخ المشاركات السعودية بهذه الدورة، حيث يشارك الرياضيون السعوديون في (15) لعبةً مختلفة، من خلال (85) رياضيًّا ورياضيةً في ألعاب (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، البوتشي، ألعاب القوى، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).