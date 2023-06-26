انطلاق حملة ضيوف رئاسة الحرمين للمشاركة في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

برعاية الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تنطلق حملة ضيوف الرئاسة لحج هذا العام للمشاعر المقدسة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بحزمة من البرامج العلمية والتوجيهية والخدمية إثراء لتجربة الضيف الدينية والثقافية والاجتماعية.

الحج رسالة إنسانية

وقال السديس إن رسالة الحج إنسانية عالمية تعكس سماحة الدين الحنيف، ومقاصده الشرعية، وما يحويه من اليسر والسهولة، والعدل والمساواة، والوسطية والاعتدال في كافة مناسكها، وبقاعها، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة أعزها الله حشدت كل إمكانياتها لتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

وتابع السديس قائلًا “نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أفاء على هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والعمل على راحة قاصديه، وتذليل كافة العقبات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ومصلين وزائرين، وتسخير جميع الخدمات حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم في يسر وسهولة، وأمن وطمأنينة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها القيادة الرشيدة أيدها الله”.

خدمة الحجاج

وأضاف “كما تجلت هذه العناية الكريمة والرعاية الفائقة، في القفزات النوعية التي شهدتها الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، من تفعيل لأحدث التقنيات، وإدخال لآليات الذكاء الاصطناعي، وتسخير للروبوتات الذكية، والتطبيقات الإلكترونية، التي أسهمت في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك في الحرمين الشريفين بيسر وسهولة.