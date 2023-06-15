لقطات لحريق ضخم في كانساس سيتي بميزوري الأمريكية جود بيلينجهام يرتدي قميص زيدان مع ريال مدريد انطلاق مهرجان جادة الإبل في تبوك بجوائز تتجاوز الـ 13 مليون ريال استهداف وكالات فيدرالية أمريكية بهجوم إلكتروني عالمي مصدر رئاسي فرنسي: ندعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 كافد راعيًا لـ النصر القبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية صاعقة تضرب أمريكيًّا وتسقطه أرضًا تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال
انطلقت -اليوم- فعاليات مهرجانات ” جادة الإبل “بمدينة تبوك، التي ينظمها نادي الإبل ضمن خططه للوصولِ إلى جميع مناطق المملكة؛ لنشر وترسيخ الموروث السعوديّ العريق.
واختار ” النادي ” منطقة تبوك كبداية للجادة بعد أن تم رصد أكثر من 13 مليون ريال كقيمة جوائز للفائزين بمنافساتها، التي جاءت تحت شعار “جادّتنا مقصدها تبوك”.
وأوضح المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة، أن المهرجان الذي سيستمر عشرة أيام؛ يهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.
وأضفى التنافس الكبير الذي شهده ميدان عرض الإبل، واستعراض 14 فردية من فئة فردي دق وجل الحراير ودق المجاهيم، حماسًا كبيرًا من الجمهور الحاضر في مدرجات الميدان وسط تشجيع وهتافات الجمهور.
وشهدت انطلاقة المهرجان العديد من الفقرات المتنوعة، التي لبَّت احتياجات الزوار السعوديين والمقيمين، وعكست حجم العمل الكبير الذي بذله نادي الإبل للظهور بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة لهذا المورث تاريخيًّا وثقافيًّا، وأهمية المهرجان الذي يُعدُّ الحدث الأول في مهرجانات الإبل وباكورة انطلاقها.