انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى

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كشفت وسائل إعلام تركية عن وقوع انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة التركية أنقرة، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 5 أشخاص قتلوا في الانفجار.
وأفادت وكالة “إخلاص” التركية بوقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع.
وتصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار، وتم على الفور إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.
ويواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.
In #Ankara, an explosion occurred at the missile factory of the Mechanical and Chemical Industry Corporation.
A fire started after the explosion. There are dead. pic.twitter.com/9hgJcRyquM
— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023