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رجال الإطفاء والإسعاف يواصلون أعمال البحث والإنقاذ

انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام تركية عن وقوع انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة التركية أنقرة، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 5 أشخاص قتلوا في الانفجار.

انفجار في أنقرة

وأفادت وكالة “إخلاص” التركية بوقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع.

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تصاعد  أعمدة الدخان

وتصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار، وتم على الفور إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

ويواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.

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