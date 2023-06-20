انقسام بين جماهير الاتحاد بشأن مصير أحمد حجازي

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تسبب اللاعب المصري أحمد حجازي في انقسام الآراء بين جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد حديث البعض منهم عن رحيله بينما طالب آخرون ببقائه في الفريق.
وكان نادي الاتحاد أعلن عن خضوع حجازي لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.
ودُشن وسم ” استمرار حجازي مرفوض” اليوم الثلاثاء عبر موقع “تويتر” في السعودية حيث طالب البعض برحيله بسبب كثرة إصاباته وبسبب استعداد العميد لخوض العديد من الاستحقاقات الهامة مثل كأس العالم للأندية، بينما طالب البعض الآخر من جماهير الاتحاد بالإبقاء على حجازي بسبب قدراته الدفاعية المميزة بجانب شخصيته القيادية، كما أن بعض من جمهور العميد رأى أنه يجب تكريم اللاعب بالإبقاء عليه وعدم إنكار ما قدمه للفريق بالاستغناء عنه.
وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي محمد البركاتي: إن قدوم المدافع حسان تمبكتي لاعب الشباب إلى نادي الاتحاد لن يعوض غياب اللاعب المصري أحمد حجازي.
وبعد أن تحدثت عدة تقارير حول اهتمام الاتحاد بضم تمبكتي والتفكير في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الشباب، قال البركاتي في تصريحات لبرنامج MBC في أسبوع: “تمبكتي لاعب واعد ولكن من الأفضل ضم مدافع أجنبي لأنه لا يوجد مدافع سعودي قادر على تعويض غياب حجازي”.
وكان اسم الاتحاد ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس، لكن الأخير بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي أو ميلان الإيطالي.