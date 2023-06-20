Icon

أحمد السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي بالتزكية Icon ترتيب منتخب أوكرانيا في تصفيات يورو 2024 Icon رحلة استكشافية لفريق فرنسي داخل محمية الملك سلمان Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض Icon موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين Icon شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon شراكة بين ميناء الملك عبدالله وتبادل لتعزيز رقمنة الخدمات اللوجيستية Icon طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع Icon فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان ودقلو مستجدات الأزمة السودانية Icon السديس: حريصون على تحويل التحديات لمجالات إبداعية ولا مكان للشخصنة والبيروقراطية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
البعض طالب برحيله وآخرون طالبوا ببقائه

انقسام بين جماهير الاتحاد بشأن مصير أحمد حجازي

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
انقسام بين جماهير الاتحاد بشأن مصير أحمد حجازي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبب اللاعب المصري أحمد حجازي في انقسام الآراء بين جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد حديث البعض منهم عن رحيله بينما طالب آخرون ببقائه في الفريق.

وكان نادي الاتحاد أعلن عن خضوع حجازي لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

قد يهمّك أيضاً
نادك تقدم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة إلى السوق المالية

نادك تقدم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة إلى السوق المالية

طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا

طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا

ودُشن وسم ” استمرار حجازي مرفوض” اليوم الثلاثاء عبر موقع “تويتر” في السعودية حيث طالب البعض برحيله بسبب كثرة إصاباته وبسبب استعداد العميد لخوض العديد من الاستحقاقات الهامة مثل كأس العالم للأندية، بينما طالب البعض الآخر من جماهير الاتحاد بالإبقاء على حجازي بسبب قدراته الدفاعية المميزة بجانب شخصيته القيادية، كما أن بعض من جمهور العميد رأى أنه يجب تكريم اللاعب بالإبقاء عليه وعدم إنكار ما قدمه للفريق بالاستغناء عنه.

تمبكتي بديل أحمد حجازي

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي محمد البركاتي: إن قدوم المدافع حسان تمبكتي لاعب الشباب إلى نادي الاتحاد لن يعوض غياب اللاعب المصري أحمد حجازي.

أحمد حجازي

وبعد أن تحدثت عدة تقارير حول اهتمام الاتحاد بضم تمبكتي والتفكير في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الشباب، قال البركاتي في تصريحات لبرنامج MBC في أسبوع: “تمبكتي لاعب واعد ولكن من الأفضل ضم مدافع أجنبي لأنه لا يوجد مدافع سعودي قادر على تعويض غياب حجازي”.

وكان اسم الاتحاد ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس، لكن الأخير بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي أو ميلان الإيطالي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم