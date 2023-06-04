انهيار أرضي يخلف 19 قتيلاً بالصين

كشفت السلطات الصينية أن انهياراً أرضياً ضرب منطقة ريفية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً.

منطقة ريفية

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، وقعت الكارثة في منطقة ريفية جبلية في مقاطعة ليشان بمقاطعة سيتشوان، حيث تتساقط الأمطار باستمرار منذ أسابيع.

وحُشد أكثر من 180 شخصاً للمساعدة في العثور على المدفونين تحت الأنقاض في عملية انتهت بعد ظهر اليوم.

شركة جينكايوان للتعدين

وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي، بأن القتلى جميعهم، على ما يبدو، من العاملين في شركة جينكايوان للتعدين.

وجنوب غربي الصين هو عرضة للانهيارات الأرضية مع استمرار المناخ الرطب الممطر، ولا سيما في المناطق التي شهدت تحولات واسعة النطاق للأراضي بسبب الزراعة وإزالة الغابات والمشاريع الهندسية وعمليات التعدين.