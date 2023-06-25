انهيار جسر وغرق قطار شحن في أحد الأنهار بأمريكا

كشفت تقارير إعلامية عن انهيار جسر على نهر يلوستون في مونتانا الأمريكية أثناء الليل، ما تسبب في غرق أجزاء من قطار للشحن، بما في ذلك بعض العربات التي تحمل مواد خطرة، في المياه أدناه.

انهيار جسر في أمريكا

وقال آندي غارلاند المتحدث باسم خط السكك الحديدية في مونتانا في أمريكا ، في بيان له، إن طاقم القطار بخير ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد انهيار الجسر.

ذكر غارلاند أن عدة عربات صهريج غُمرت جزئيا في النهر في وقت مبكر من أمس السبت، وكانت أطقم السكك الحديدية في مكان الحادث بالقرب من بلدة كولومبوس، على بعد حوالي 40 ميلا (حوالي 64 كيلومترا) غرب بيلينغز.

سائل أصفر

وشوهد سائل أصفر يتدفق من عربات الصهريج. لم يحدد غارلاند المواد الموجودة على متن القطار على الفور. وقال إن سبب الانهيار قيد التحقيق، وفقًا للأسوشيتدبرس.

الموقع في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في وادي نهر يلوستون. في أمريكا تقع على بعد حوالي 110 أميال (177 كيلومترا) شمال شرق حديقة يلوستون الوطنية.

تم إخطار خدمات طوارئ الكوارث في مونتانا.

وأردف غارلاند: “نحن ملتزمون بمعالجة أي آثار محتملة على المنطقة نتيجة لهذا الحادث ونعمل على فهم أسباب الحادث”.

كان النهر ممتلئًا مع هطول الأمطار الغزيرة مؤخرًا على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك قد ساهم في انهيار الجسر.