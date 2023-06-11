انهيار طريق سريع رئيسي بعد اندلاع حريق بأمريكا

كشفت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأميركية أنّ قسمًا من طريق آي-95 السريع انهار الأحد بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب بوقوع ضحايا على ما يبدو.

حريق كبير

وذكرت سارة بيترسون المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه تسبّب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق آي-95 السريع.. بانهياره.

وتابعت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب بالكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق بات حالياً تحت السيطرة.

وأردفت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. واضافت المتحدثة إن دوائر المدينة والدولة تعمل على معالجة التداعيات على سكان المنطقة وعلى المسافرين المتأثرين بإغلاق الطريق.

سحابة ضخمة

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، بالإضافة إلى الممرات الأربعة في هذا الجزء من الطريق السريع الذي يؤدي مباشرة نحو طريق أصغر يمر أدناه في هذا الموقع بالضبط.

والطريق السريع آي-95 شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.