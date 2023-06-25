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بأمر الملك سلمان.. تعيين نزار العلولا مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
بأمر الملك سلمان.. تعيين نزار العلولا مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
المواطن - واس

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أمر ملكي بالرقم : أ / 477
التاريخ : 7 / 12 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين الأستاذ/ نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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