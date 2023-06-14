بؤر رعدية ممطرة على 4 مدن سعودية بسبب إعصار بيبارجوي

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أعلن خبير الأرصاد حسن كراني، أن هناك تقدمًا ملموسًا داخل الأراضي العمانية للسحب الطبقية لإعصار بيبارجوي.
ونشر كراني عبر حسابه بموقع “تويتر”، فيديو لخريطة تظهر تقدم الإعصار داخل أراضي سلطنة عمان، مع تكون بؤر رعدية ممطرة على الطائف وخميس مشيط وغرب نجران وجازان، وغرب صنعاء.
وفي وقت سابق، أكد محلل الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن السعودية لن تتأثر من إعصار بيبارجوي القادم من بحر العرب.
وأوضح أن الوقود المحرك للأعاصير هي المسطحات المائية الكبيرة الدافئة، التي تؤدي إلى تغذية الإعصار وبالتالي يتعمق وتهبط قيم الضغط الجوية إلى أدنى درجة، وتكون سرعة الرياح أسرع حول الإعصار.
وأشار إلى أن الإعصار لن يؤثر بشكل مباشر على السعودية مع اتجاهه إلى الشرق، موضحًا أنه بمجرد وصوله لليابسة يهبط إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا.