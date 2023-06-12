باب رزق جميل تعلن عن وظائف في 7 مدن

أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (ثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– باريستا – مشرف مقهى.

أماكن العمل:

– الرياض.

– الدمام.

– ينبع.

– القطيف.

– الخبر.

– الجبيل.

– رأس تنورة.

الراتب:

– يصل إلى 5,000 ريال.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- مهارات التواصل الجيد.

3- القدرة على أداء مهام مُتعددة بشكل متقن.

4- الالتزام والقدرة على تحمل المسؤولية.

طريقة التقديم:

– خلال الرابط التالي: اضغط هنا