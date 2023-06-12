الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج “يو بي اس” يستحوذ رسمياً على “كريدي سويس” ضبط مروجي الإمفيتامين والشبو في الشرقية وجدة وحائل وصول 500 حاج من روسيا وأوزبكستان إلى مكة المكرمة إطلاق آلية التعامل مع الظواهر الجوية في السعودية باب رزق جميل تعلن عن وظائف في 7 مدن ضبط 31 مخالفًا لحرقهم مخلفات صناعية في مكة المكرمة “إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال القبض على مواطن لترويجه الشبو بالشرقية الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (ثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– باريستا – مشرف مقهى.
– الرياض.
– الدمام.
– ينبع.
– القطيف.
– الخبر.
– الجبيل.
– رأس تنورة.
– يصل إلى 5,000 ريال.
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- مهارات التواصل الجيد.
3- القدرة على أداء مهام مُتعددة بشكل متقن.
4- الالتزام والقدرة على تحمل المسؤولية.
– خلال الرابط التالي: اضغط هنا