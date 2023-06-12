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باب رزق جميل تعلن عن وظائف في 7 مدن

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
باب رزق جميل تعلن عن وظائف في 7 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (ثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– باريستا – مشرف مقهى.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– الدمام.
– ينبع.
– القطيف.
– الخبر.
– الجبيل.
– رأس تنورة.

الراتب:

– يصل إلى 5,000 ريال.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- مهارات التواصل الجيد.
3- القدرة على أداء مهام مُتعددة بشكل متقن.
4- الالتزام والقدرة على تحمل المسؤولية.

طريقة التقديم:

– خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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