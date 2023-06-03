باريس سان جيرمان يخسر أمام كليرمون في ليلة وداع ميسي

خسر نادي باريس سان جيرمان أمام فريق كليرمون فوت مساء السبت بنتيجة 3-2 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وسجل سان جيرمان هدفين في الدقيقتين الـ16 والـ21 عبر كل من سيرخيو راموس وكيليان مبابي ثم سجل فريق كليرمون هدفين في الشوط الأول عبر كل من يوهان جاستيان ومهدي زفان في الدقيقتين الـ 24 والـ45.

ملخص المباراة

وفي الشوط الثاني، نجح فريق كليرمون في إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب جريجون كيي في الدقيقة الـ64.

وكانت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ودعت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصافرات الاستهجان، قبل مباراة كليرمون.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” أبو ظبي الرياضية” عبر “تويتر” أن النجم الأرجنتيني تم استقباله في عمليات الإحماء بصافرات الاستهجان حيث تعد مباراة كليرمون هي آخر مباراة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي.

وقال الحساب الرسمي للنادي الفرنسي باللغة العربية عبر “تويتر” : “بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع تمام موسم 2022/2023، النادي يتمنى بشعور صادق المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية”.