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بعد عامين مع الفريق

باريس سان جيرمان يعلن رحيل ليونيل ميسي

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
باريس سان جيرمان يعلن رحيل ليونيل ميسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل قليل عن رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه وذلك بعد عامين قضاها مع الفريق.

وقال الحساب الرسمي للنادي الفرنسي باللغة العربية عبر “تويتر” : “بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع تمام موسم 2022/2023، النادي يتمنى بشعور صادق المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية”.

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ورفض النجم الأرجنتيني التجديد مع باريس سان جيرمان بسبب توتر العلاقة بينه وبين مدربه الفرنسي كريستوف جالتييه.

تعليق ليونيل ميسي

وقال النجم الأرجنتيني في تصريحات صحفية قبل الإعلان الرسمي عن رحيله: ” لقد كانت تجربة رائعة، أشكر النادي عليها، بالفعل أنا استمتعت بها كثيرًا”.

ويستعد ميسي لظهوره الأخير أمام كليرمون، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

الثلاثاء موعد الإعلان

وذكرت صحيفة “سبورت”، اليوم السبت: “وفقًا لمصادر داخل الهلال، فإن نادي الهلال يخطط للإعلان عن صفقة النجم الأرجنتيني، الثلاثاء المقبل”.

وأضافت: “مصادر من داخل الهلال، تؤكد أن الزعيم حدد هذا التاريخ، للحصول على موافقة ليونيل ميسي النهائية على الصفقة، وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، لجعل الخبر يحظى بصدى عالمي”.

وتابعت “سبورت”: “النجم الأرجنتيني يُصر على الكشف عن فريقه الجديد في أسرع وقت، حتى لا يتحول الأمر إلى مسلسل طويل وممل، ورغم أن برشلونة يرغب في التعاقد معه، إلا أن النادي ليس في وضع يمكنه من تقديم عرض رسمي الآن”.

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