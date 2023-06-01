باريس سان جيرمان يكذب تصريحات مدربه وينفي رحيل ميسي

خرج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مكذبًا تصريحات مدربه الفرنسي كريستوف جالتييه، وذلك بعد أن قال الأخير: إن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغادر الفريق في الفترة المقبلة.

وكان جالتييه قال اليوم: إن نهاية مشوار النجم الأرجنتيني مع البي إس جي ستكون بمواجهة نادي كليرمونت بعد غدٍ السبت في الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة Le Parisein الفرنسية: إن مدرب الفريق عبّر بالخطأ عن مشوار ميسي مع الفريق، وأن اللاعب الأرجنتيني سوف يستمر مع الفريق.

تصريحات جالتييه عن ميسي

وكان جالتييه قال عن النجم الأرجنتيني: “لقد حظيت بشرف كبير للعمل مدربًا لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وأضاف: “مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمونت، ستكون الأخيرة للأرجنتيني ميسي في ملعب حديقة الأمراء، وأتمنى أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة”.

ودافع المدرب الفرنسي عن النجم الأرجنتيني قائًلا: “لقد كان عنصرًا مهمًّا وفعالًا طوال الموسم الجاري، والانتقادات والملاحظات التي تعرض لها غير مبررة”.

واختتم جالتيه تصريحاته قائلًا: “لقد عشنا موسمًا استثنائيًّا، أقيم كأس العالم في منتصفه، ومع ذلك سجل 21 هدفًا مع 20 تمريرة حاسمة، ما يبرهن على بصمته مع الفريق.. لقد كان شرفًا كبيرًا لي العمل مع ميسي طوال الموسم”.

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم 30 يونيو المقبل، بعدما انضم إلى صفوفه في صيف 2021 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر.