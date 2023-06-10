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باريس سان جيرمان ينافس الأهلي لضم مورينيو

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
باريس سان جيرمان ينافس الأهلي لضم مورينيو
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيدخل في منافسة مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي.

منافسة قوية 

وكشفت التقارير أن البي إس جي سيتنافس مع الأهلي لضم المدرب البرتغالي خاصة أن مورينيو يدرس الرحيل عن نادي روما بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام فريق إشبيلية الإسباني.

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ويرغب الأهلي في التعاقد مع المدرب البرتغالي صاحب الـ60 عامًا، من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

مورينيو وراموس

وفي حال نجح المدرب البرتغالي في القدوم وتدريب الأهلي، فسوف يجلب معه النجم الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا، وذلك كون الثنائي عملا معًا في نادي ريال مدريد خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2013.

راموس ومورينيو

وسبق للمدرب البرتغالي المخضرم، تدريب العديد من الأندية مثل بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي وانتقل لتدريب نادي روما في عام 2021.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، نقلًا عن الصحافي التركي أكرم كونور، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع راموس، وتقدم بعرض رسمي إليه مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة موافقة راموس على عرض الأهلي، سيتزامل في دوري روشن السعودي مع الثنائي المدريدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، والفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا للاتحاد.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن المدافع الإسباني يملك عرضًا من نادي إشبيلية الإسباني، بجانب تلقيه أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، ويتوقع أن يحسم وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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