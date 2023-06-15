باريس سان جيرمان يهدد ليفربول بالتعاقد مع محمد صلاح

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال صيف العام الحالي.
ويرغب باريس سان جيرمان في ضم صلاح صاحب الـ31 عامًا، وذلك من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتُشير التقارير إلى أن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تقابل مع صلاح، في محاولة منه لإقناع النجم المصري بالانضمام إلى الفريق الفرنسي، لكن نجم ليفربول لم يتخذ قراره بعد.
يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي في عام 2024.
ويحتفل النجم المصري اليوم الخميس بعيد ميلاده رقم 31 حيث وُلد في 15 يونيو من عام 1992 في محافظة الغربية المصرية.