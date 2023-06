باريس سان جيرمان يواجه النصر في اليابان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد النصر، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكشف باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن برنامج مباريات الودية في الجولة الصيفية المقرر إقامتها في اليابان.

وتمتد جولة سان جيرمان في اليابان خلال الفترة من 22 يوليو وحتى الثاني من شهر أغسطس، وسيخوض خلالها 3 مباريات، الأولى ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ثم سيريزو أوساكا الياباني يومي 25 و28 يوليو في مدينة أوساكا.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، آخر مبارياته الودية في جولته باليابان ضد إنتر ميلان، مطلع أغسطس في طوكيو، قبل العودة إلى فرنسا، وبدء منافسات الموسم الجديد 2023\ 2024.

على الجانب الآخر، يستعد سان جيرمان لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كليرمونت، مساء يوم غد السبت، على ملعب حديقة الأمراء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي الممتاز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 85 نقطة من الفوز في 27 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات، وسجل 87 هدفًا، واستقبل 37 هدفًا.

The 2023 summer tour will run from 22 July to 2 August

The Parisians will play three matches: 25 and 28 July in Osaka against Al-Nassr then Cerezo Osaka, and 1 August in Tokyo against Inter Milan#PSGJapanTour2023 🇯🇵 pic.twitter.com/vOLMb4HcQL

