باريس سان جيرمان يواجه النصر في اليابان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد النصر، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برنامج باريس سان جيرمان

وكشف باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن برنامج مباريات الودية في الجولة الصيفية المقرر إقامتها في اليابان.

وتمتد جولة سان جيرمان في اليابان خلال الفترة من 22 يوليو وحتى الثاني من شهر أغسطس، وسيخوض خلالها 3 مباريات، الأولى ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ثم سيريزو أوساكا الياباني يومي 25 و28 يوليو في مدينة أوساكا.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، آخر مبارياته الودية في جولته باليابان ضد إنتر ميلان، مطلع أغسطس في طوكيو، قبل العودة إلى فرنسا، وبدء منافسات الموسم الجديد 2023\ 2024.

باريس ضد كليرمونت

على الجانب الآخر، يستعد سان جيرمان لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كليرمونت، مساء يوم غد السبت، على ملعب حديقة الأمراء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي الممتاز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 85 نقطة من الفوز في 27 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات، وسجل 87 هدفًا، واستقبل 37 هدفًا.