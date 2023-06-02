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استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

باريس سان جيرمان يواجه النصر في اليابان

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
باريس سان جيرمان يواجه النصر في اليابان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد النصر، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برنامج باريس سان جيرمان

وكشف باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن برنامج مباريات الودية في الجولة الصيفية المقرر إقامتها في اليابان.

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باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

وتمتد جولة سان جيرمان في اليابان خلال الفترة من 22 يوليو وحتى الثاني من شهر أغسطس، وسيخوض خلالها 3 مباريات، الأولى ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ثم سيريزو أوساكا الياباني يومي 25 و28 يوليو في مدينة أوساكا.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، آخر مبارياته الودية في جولته باليابان ضد إنتر ميلان، مطلع أغسطس في طوكيو، قبل العودة إلى فرنسا، وبدء منافسات الموسم الجديد 2023\ 2024.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس – المصدر @PSG_English

باريس ضد كليرمونت

على الجانب الآخر، يستعد سان جيرمان لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كليرمونت، مساء يوم غد السبت، على ملعب حديقة الأمراء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي الممتاز.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_arab

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 85 نقطة من الفوز في 27 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات، وسجل 87 هدفًا، واستقبل 37 هدفًا.

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