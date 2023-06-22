باكستان تجمع الحمض النووي لـ200 أسرة بعد غرق زورق اليونان

أعلنت السلطات الباكستانية، أنها جمعت عينات الحمض النووي من أكثر من مائتي أسرة، بعد غرق زورق مهاجرين متكدس الأسبوع الماضي قبالة اليونان الذي خلَّف أكثر من 500 مفقود بينهم عشرات الباكستانيين.

شرطة باكستان

وفقًا لما قالته المتحدثة ممتاز زهرة بلوش، من وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد، تواصلت الأسر مع السلطات، وقالت: إنها تعتقد أن لديها أقارب كانوا على متن الزورق.

في الوقت ذاته، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على 10 مهربين مشتبه بهم، ما يرفع عدد المهربين الذين اعتقلوا في حملة في أنحاء البلاد إلى 17 شخصًا، وفقًا للمتحدثة. واحتجز أيضًا 36 شخصًا على صلة بالقضية.

عدد الباكستانيين

لكنها أوضحت أن حكومة باكستان لا تزال غير قادرة على تحديد عدد الباكستانيين الذين كانوا بين الضحايا أو المفقودين في الحادث.

جاءت الحملة بأوامر من رئيس الوزراء شهباز شريف لتفكيك شبكات تهريب البشر في البلاد.

وانقلب زورق الصيد المتكدس الأربعاء الماضي، وكان على متنه أكثر من 750 شخصًا، وتم إنقاذ 104 أشخاص فقط، بينهم مصريون وباكستانيون وسوريون وفلسطينيون، وانتُشلت 82 جثة.