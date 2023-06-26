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بعد انتظار دام أكثر من 15 عاماً

بالدموع والدعاء.. حاجة من تونس تعبر عن فرحتها بالقدوم لـ الحج

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
بالدموع والدعاء.. حاجة من تونس تعبر عن فرحتها بالقدوم لـ الحج
المواطن - فريق التحرير

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عبرت الحاجة روضة من تونس عن فرحتها بالدموع والدعاء بعد أن منّ الله عليها بالقدوم إلى مكة المكرمة للحج بعد انتظار دام أكثر من 15 عاماً.

فرحة لا توصف

وقالت الحاجة روضة، إن فرحتها كبيرة جدا ولا توصف، بوصولها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام برفقة زوجها.

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يوم التروية

هذا وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد – صلى الله عليه وسلم -، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.

الوقوف بعرفة

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 – 11 – 12 – 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل، وذلك لقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى).

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