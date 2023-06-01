بانيجا مستمر مع الشباب حتى 2024

أعلن نادي الشباب- قبل قليل- عن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا حتى نهاية موسم 2024 المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن اللاعب الأرجنتيني باقٍ في صفوف الليث حتى نهاية موسم 2023/ 2024.

مسيرة نجم الشباب

ويلعب النجم الأرجنتيني مع نادي الشباب منذ عام 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

كما سبق له اللعب في صفوف أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وفالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.