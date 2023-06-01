بانيجا مستمر مع الشباب حتى 2024

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أعلن نادي الشباب- قبل قليل- عن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا حتى نهاية موسم 2024 المقبل.
وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن اللاعب الأرجنتيني باقٍ في صفوف الليث حتى نهاية موسم 2023/ 2024.
ويلعب النجم الأرجنتيني مع نادي الشباب منذ عام 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.
كما سبق له اللعب في صفوف أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وفالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.
عام آخر من سحر "إيفر بانيغا" 🪄👑#الشباب #يلا_شباب pic.twitter.com/zPjOQfEEj2
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) June 1, 2023