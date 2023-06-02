بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي

شارك نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا، في احتفالات الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي.

إشبيلية بطلًا للدوري الأوروبي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في التتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على روما في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.

ترحيب كبير بـ بانيغا

وأقام نادي إشبيلية احتفالية ضخمة بمناسبة التتويج، بحضور أعداد كبيرة من الجماهير، وشهدت تواجد نجم الفريق الأندلسي السابق، بانيغا، الذي نال تحية كبيرة من الحضور، كما حمل كأس الدوري الأوروبي وسط هتافات المشجعين.

وتداول رواد موقع “تويتر”، مقاطع فيديو للحظة دخول النجم الشبابي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وقال حساب صدى الليوث: ” الأسطورة بانيغا متواجد في حفل إشبيلية للاحتفال بلقب اليورباليغ.. حصل على استقبال مذهل”.

وعلق عمرو: “جماهير إشبيلية تستقبل النجم الأرجنتيني بشكل استثنائي، المذيع جلس على ركبته؛ الجماهير تهتف باسمه.. اللاعب السابق لهم جاء إلى إشبيلية لكي يشارك الجمهور فرحة تحقيق اليورباليغ”.

وقال تركي الأحمد: “لحظة استقبال إشبيلية للأسطورة لاعبهم السابق وكابتن الشباب الحالي.. تكريمًا له واحتفالًا بتحقيق بطولتهم المفضلة.. الدوري الأوروبي”، وكتب هتان سانتي: “لاعب نادي الشباب متواجد في حفل إشبيلية لـ الاحتفال مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي.. وحصل على استقبال مذهل تاريخي”.