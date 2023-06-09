مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق الاتفاق السري بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة للتجسس غير صحيح سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية برشلونة يهدد الهلال في صفقة جوندوجان سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي الهلال يفكر في ضم لوكاكو
رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس مزاعم الحزب الجمهوري الأمريكي بأنه متورط في الفساد ووصفها بأنها هراء.
طُلب من رئيس البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التعليق على الاتهام بتلقيه رشوة في السابق رشوة. “أين هو المال؟” رد بايدن بابتسامة.
وتابع: “أنا أمزح. هذا هراء”. كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يحاول أبدًا التأثير على أي قرارات لوزارة العدل الأمريكية. وأكد بايدن: “أنا نزيه”.