رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس مزاعم الحزب الجمهوري الأمريكي بأنه متورط في الفساد ووصفها بأنها هراء.

رد بابتسامة

طُلب من رئيس البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التعليق على الاتهام بتلقيه رشوة في السابق رشوة. “أين هو المال؟” رد بايدن بابتسامة.

وتابع: “أنا أمزح. هذا هراء”. كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يحاول أبدًا التأثير على أي قرارات لوزارة العدل الأمريكية. وأكد بايدن: “أنا نزيه”.