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هذا جزء من صراع النظام الروسي الداخلي

بايدن: الغرب ليس له علاقة بتمرد فاغنر في روسيا

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
بايدن: الغرب ليس له علاقة بتمرد فاغنر في روسيا
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الغرب الجماعي لم يشارك في محاولة التمرد في روسيا.

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تصريحات بايدن

وأضاف بايدن الاثنين، في البيت الأبيض: “أوضحنا أننا لم نشارك [في الأحداث التي جرت في روسيا يومي الجمعة والسبت]. لا علاقة لنا بهذا. لقد كان هذا جزءًا من صراع النظام الروسي الداخلي”.

وفي الوقت نفسه، ذكر أن واشنطن، بغض النظر عن التطورات الأخرى في روسيا، ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا. وأشار بايدن إلى أنه لفت انتباه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ذلك في محادثة هاتفية بينهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بايدن، كانت الولايات المتحدة مستعدة لعدة سيناريوهات.

قائد فاغنر

كما أعلن بايدن عن عزمه إجراء مشاورات هاتفية جديدة مع زعماء غربيين آخرين بشأن الوضع في روسيا.

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