سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب مروج الأقراص المحظورة في الجوف بقبضة الأمن الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل مفاجئ لقطات من رفع ثوب كسوة الكعبة المشرفة عقوبات للمقصرين بحادث تعرض طالب لتماس كهربائي في جازان
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة: إنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير.
وفي التفاصيل، ورد الرئيس الأمريكي على سؤال مراسل عن هذا الأمر قائلًا: “لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك”.
ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.