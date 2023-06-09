بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة: إنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير.

ليس لدي أي تعليق

وفي التفاصيل، ورد الرئيس الأمريكي على سؤال مراسل عن هذا الأمر قائلًا: “لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك”.

ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.