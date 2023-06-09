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بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة: إنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير.

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وفي التفاصيل، ورد الرئيس الأمريكي على سؤال مراسل عن هذا الأمر قائلًا: “لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك”.

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ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.

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