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بعدما تقدمت كييف بطلب للانضمام إلى الحلف

بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، داعيًا كييف إلى الوفاء بجميع متطلبات عضوية الحلف التي تنطبق على الأعضاء الآخرين.

بايدن يعرقل الانضمام

وقال بايدن للصحفيين، اليوم السبت، وقال بايدن للصحفيين، اليوم السبت، قبل مغادرته فيلادلفيا لحضور أول حدث رسمي له في حملته الرئاسية، عندما سُئل عما إذا كان سيخفف العقبات أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو): “لا، لأنهم يجب أن يفوا بنفس المعايير، لذلك لن أجعله سهلًا”.

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وأضاف: “أعتقد أنهم فعلوا كل ما يتعلق بإثبات القدرة على التنسيق عسكريًا، ولكن هناك مشكلة كاملة تتعلق بـ، هل نظامهم آمن؟ هل هي غير فاسدة؟ هل تفي بجميع المعايير التي يلتزم بها الجميع، وكل دولة أخرى في الناتو؟ أعتقد أنها ستفعل. أعتقد أنه يمكنها. لكنه (انضمامها) ليس أوتوماتيكيًا”.

انضمام كييف للناتو

في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن بايدن وفريقه في خضم محادثات عالية المخاطر مع زملائه أعضاء الناتو حول كيف ومتى قد تنضم أوكرانيا، وهو نقاش يمكن أن يفضح التوترات في التحالف قبل قمة رئيسية الشهر المقبل في فيلنيوس في ليتوانيا.

وفي سياق متصل، استبعد الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الحلف في خضم الصراع، لكنه كرر مرة أخرى بأن أبواب الحلف لا تزال مفتوحة أمام كييف، مشيرًا إلى أن “جميع الحلفاء يقولون إن أبواب الحلف مفتوحة. وأظهرنا ذلك بإدماج فنلندا والسويد”.

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة.

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