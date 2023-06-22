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وصفت تصريحاته باستفزاز سياسي وانتهاك لكرامة الصين

بايدن: ليس هناك عواقب حقيقية بعد وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
بايدن: ليس هناك عواقب حقيقية بعد وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: لا أعتقد أنه ستكون هناك عواقب حقيقية بعد وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور.

وكانت الخارجية الصينية قد أكدت أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الرئيس بينغ استفزاز سياسي وانتهاك لكرامة الصين.

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وصف بايدن

جاء ذلك في أول تعليق من بكين على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف نظيره الصيني شي جين بينغ بلقب مسيء، على الرغم من الزيارة التي أجراها لـ”بكين” وزير الخارجية أنطوني بلينكن.

الرئيس الصيني والأمريكي
الرئيس الصيني والأمريكي

منطاد صيني

ووصف “بايدن” في تصريحات خلال تواجده بولاية كاليفورنيا الأمريكية رئيس الصين بـ”ديكتاتور”، مضيفًا أن “شي” شعر بالحرج الشديد عندما أُسقط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة هذا العام.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات غداة لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشي في زيارة إلى الصين استهدفت تخفيف التوتر بين البلدين.

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

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