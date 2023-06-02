بايدن معاودًا تكرار زلات اللسان: تخرجت قبل 300 عام

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وثق مقطع فيديو زلة لسان جديدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما وضعه في موقف محرج مجددًا.
وحدثت الواقعة خلال إلقائه كلمة في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس: إنه رجل يبلغ من العمر 300 عام.
واعترف بايدن قائلًا: “عندما تخرجت من المدرسة الثانوية قبل 300 عام، تقدمت بطلب للقبول في الأكاديمية البحرية الأمريكية”.
كما تعثر بايدن، الذي يبلغ عمره 80 عامًا، أثناء وجوده على المنصة، وسقط، ولم تنجح المحاولة الأولى للرئيس الأمريكي للوقوف بمفرده، لكن الحراس الذين وصلوا ساعدوه على الوقوف على قدميه.