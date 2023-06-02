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سقط بايدن على المنصة خلال الحفل

بايدن معاودًا تكرار زلات اللسان: تخرجت قبل 300 عام

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
بايدن معاودًا تكرار زلات اللسان: تخرجت قبل 300 عام
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو زلة لسان جديدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما وضعه في موقف محرج مجددًا.

300 عام

وحدثت الواقعة خلال إلقائه كلمة في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو.

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وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس: إنه رجل يبلغ من العمر 300 عام.

واعترف بايدن قائلًا: “عندما تخرجت من المدرسة الثانوية قبل 300 عام، تقدمت بطلب للقبول في الأكاديمية البحرية الأمريكية”.

كما تعثر بايدن، الذي يبلغ عمره 80 عامًا، أثناء وجوده على المنصة، وسقط، ولم تنجح المحاولة الأولى للرئيس الأمريكي للوقوف بمفرده، لكن الحراس الذين وصلوا ساعدوه على الوقوف على قدميه.

 

 

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