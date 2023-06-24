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أمريكا وصفت الأمر بالصراع على السلطة

بايدن والاستخبارات الأمريكية يتابعان تمرد فاغنر لحظة بلحظة

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
بايدن والاستخبارات الأمريكية يتابعان تمرد فاغنر لحظة بلحظة
المواطن - فريق التحرير

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اتجهت أنظار العالم أجمع نحو ما يحدث في روسيا، منذ أمس الجمعة، وكان من أكبر المتابعين لهذه الأحداث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تابع مع قادة دول غربية تطورات الأزمة في روسيا، حيث تشن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تمردًا مسلحًا تم التراجع عنه في وقت لاحق.

موقف البيت الأبيض

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً، اليوم السبت، مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تطورات الأزمة في روسيا حيث تشن مجموعة فاغنر منذ مساء الجمعة تمرداً مسلّحاً.

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وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان، إن بايدن والقادة الأوروبيين ناقشوا الوضع في روسيا، وأكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا.

التطورات في روسيا

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أنّ بايدن، إضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، أُطلعوا على آخر التطوّرات في روسيا. وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس ونائبة الرئيس سيواصلان الاطلاع على المعلومات طيلة اليوم.

تمرد قائد فاغنر

وفي وقت سابق، تحدّث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع نظرائه من دول مجموعة السبع، وفقاً لوزارة الخارجية.

وأعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرًا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد، إلا أنه تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق.

طعنة في الظهر

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه “طعنة في الظهر”. وقد كشفت موقع “سي إن إن” أن الاستخبارات الأمريكية كانت تراقب ما وصفته بالصراع على السلطة في روسيا منذ نحو 6 أشهر.

توترات بين الكرملين وفاغنر

وقال المصدر إن المسؤولين الأمريكيين اكتشفوا أن هناك صراعًا داخليًا على السلطة بين مجموعة فاغنر العسكرية والحكومة الروسية، منذ يناير الماضي.

وأوضح أنهم لاحظوا مؤشرات على وجود توترات بين الكرملين وقائد فاغنر يفغيني بريغوجين، مشيرين إلى أن الصراع ظل يتصاعد مع توالي الأشهر. وأضاف أن الإدارة الأمريكية كانت طيلة هذه المدة تجمع وتراقب المعلومات الاستخباراتية عن كثب.

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