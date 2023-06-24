بايدن والاستخبارات الأمريكية يتابعان تمرد فاغنر لحظة بلحظة

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اتجهت أنظار العالم أجمع نحو ما يحدث في روسيا، منذ أمس الجمعة، وكان من أكبر المتابعين لهذه الأحداث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تابع مع قادة دول غربية تطورات الأزمة في روسيا، حيث تشن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تمردًا مسلحًا تم التراجع عنه في وقت لاحق.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً، اليوم السبت، مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تطورات الأزمة في روسيا حيث تشن مجموعة فاغنر منذ مساء الجمعة تمرداً مسلّحاً.
وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان، إن بايدن والقادة الأوروبيين ناقشوا الوضع في روسيا، وأكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أنّ بايدن، إضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، أُطلعوا على آخر التطوّرات في روسيا. وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس ونائبة الرئيس سيواصلان الاطلاع على المعلومات طيلة اليوم.
Контртерористична операція Пригожина (#Вагнер) на території Росії вже призвела до захоплення Ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу та «#СВО». Події набули в Росії широкого розголосу і навіть отримали образливу юридичну оцінку з боку ЦСО #ФСБ, Національного… pic.twitter.com/cYnzl91pvC
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023
وفي وقت سابق، تحدّث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع نظرائه من دول مجموعة السبع، وفقاً لوزارة الخارجية.
وأعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرًا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد، إلا أنه تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق.
وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه “طعنة في الظهر”. وقد كشفت موقع “سي إن إن” أن الاستخبارات الأمريكية كانت تراقب ما وصفته بالصراع على السلطة في روسيا منذ نحو 6 أشهر.
وقال المصدر إن المسؤولين الأمريكيين اكتشفوا أن هناك صراعًا داخليًا على السلطة بين مجموعة فاغنر العسكرية والحكومة الروسية، منذ يناير الماضي.
وأوضح أنهم لاحظوا مؤشرات على وجود توترات بين الكرملين وقائد فاغنر يفغيني بريغوجين، مشيرين إلى أن الصراع ظل يتصاعد مع توالي الأشهر. وأضاف أن الإدارة الأمريكية كانت طيلة هذه المدة تجمع وتراقب المعلومات الاستخباراتية عن كثب.