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حصل بايدن على 49% مقابل 45% لترامب

بايدن يتقدم على ترامب ضمن جولة افتراضية لانتخابات 2024

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
بايدن يتقدم على ترامب ضمن جولة افتراضية لانتخابات 2024
المواطن - فريق التحرير

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تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على المرشح الجمهوري الأوفر حظًّا دونالد ترامب في جولة افتراضية لانتخابات 2024 في استطلاع أجرته شبكة إن بي سي نيوز، على الرغم من أن تفوقه يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.

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بايدن مقابل ترامب

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، حصل بايدن على دعم 49% في استطلاع الناخبين المسجلين، وحصل الرئيس السابق على 45%.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، بأن أكبر ميزة لبايدن هي بين الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، في حين أن أكبر ميزة لترامب هي بين الناخبين الريفيين، وفقًا للاستطلاع الذي نشر أمس الأحد.

بايدن وترامب

الانتخابات التمهيدية

وارتفع دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 16 إلى 20 يونيو إلى 51% من 46% في إبريل، مما يشير إلى أنه نجا من اتهامه الاتحادي بمزاعم سوء التعامل مع الوثائق السرية في الوقت الحالي.

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صحة بايدن الجسدية والعقلية

وكان عدد أكبر ممن شملهم الاستطلاع قلقين بشأن صحة بايدن الجسدية والعقلية ليكون رئيسًا أكثر من قلق ترامب، بهامش 68% إلى 55%، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020، هزم بايدن ترامب بنسبة 306- 232 في المجمع الانتخابي، بفارق 4 نقاط مئوية في التصويت الشعبي، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

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